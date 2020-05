Chiellini odia l'Inter? Parla Marchisio: "Anche dall'altra parte è così"

L'ex compagno di squadra interviene riguardo alla polemica degli ultimi giorni: "Di me scrissero che odiavo i napoletani, anche se non è così".

La pace tra Balotelli e Giorgio Chiellini è arrivata via Le Iene, ma le dichiarazioni riguardo l'odio sportivo nei confronti dell' fa ancora parlare di sè. Le parole del capitano bianconero non sono piaciute a tanti colleghi, ma in tanti hanno difeso il pensiero del difensore.

Tra questi l'amico ed ex compagno di squadra alla , Claudio Marchisio, che durante un'intervista con Radio 24 ha affrontato anche tale tema, oltre al lungo inseguimento dell'Inter per portare a Milano un altro giocatore che conosce benissimo, ovvero Arturo Vidal.

Bandiera massima della Juventus, Marchisio interviene senza paura sul tema Chiellini:

"Chiellini odia l'Inter? Ora mi tocca fare lo juventino e dire che anche dall'altra parte è così. Con il ci dividevamo il primato, qualche giornalista ha scritto che io odiavo i napoletani e non è assolutamente così".

In passato, infatti, Marchisio finì nell'occhio del ciclone a proposito del "Napoli antipatico", prima del chiarimento relativo a tale intervista. Ora nel polverone Chiellini, in una polemica sicuramente meno infuocata rispetto a qualche giorno fa.

Marchisio ha come detto la sua anche su Vidal, con cui ha condiviso tante vittorie alla Juventus:

"Non mi farebbe piacere, Arturo andrebbe a dar loro un'anima ancora più forte. E' uno che vorresti sempre in campo al tuo fianco".

Senza dubbio, si parlerà ancora di Vidal in chiave Inter anche nella prossima sessione di calciomercato. In attesa di capire, certo, quando si svolgerà.