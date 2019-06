Cessione Fiorentina, Commisso è sbarcato in Italia

Rocco Commisso è atterrato all'aeroporto di Linate: vicino l'acquisto della Fiorentina che ripartirà da lui per dimenticare una stagione amara.

Ci siamo quasi: Rocco Commisso sta per acquisire ufficialmente la , sedicesima nell'ultimo campionato di da poco concluso e alla ricerca di stabilità societaria.

Come rivelato da 'Sky Sport', il magnate italo-americano è atterrato all'aeroporto di Linate in serata ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni che possano ricondurlo alla trattativa per l'acquisto del club viola.

“Come avete fatto a trovarmi qui? Eravate qui per Conte? Lui è più importante… Fiorentina? Non ho nulla da dire oggi”.

Nella giornata di sabato, la Fiorentina aveva comunicato l'esistenza di un processo finalizzato al cambio di proprietà in seguito alla convocazione di un Consiglio d'Amministrazione straordinario.

"Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà".

Dai fratelli Della Valle a Rocco Commisso: per l'inizio di una nuova era gigliata manca sempre meno.