Cercasi attaccante: un club inglese pubblica un annuncio... su Indeed

Una società inglese - non ancora nota - ha pubblicato un annuncio sulla piattaforma Indeed: l'obiettivo è trovare un attaccante affidabile.

Dove non arriva il calciomercato c'è internet, strumento sempre più utilizzato da società e giocatori per realizzare le proprie esigenze: basti pensare che anche un campione del mondo come Cristian Zaccardo trovò squadra grazie a Linkedin, uno degli esempi più noti nel mondo pallonaro.

Ora è il turno di un club inglese militante in League One, la terza serie: urge disperatamente un attaccante e quale miglior modo di reclutarlo se non pubblicare un annuncio? La piattaforma in questione è Indeed, molto in voga tra chi cerca od offre lavoro.

Non è noto il nome della squadra - secondo le indiscrezioni qualche anno fa avrebbe addirittura militato in Premier League - alla ricerca di un centravanti fisico e possente, che si accontenti di uno stipendio tra i 60mila e gli 85mila euro. Ovviamente ci sono anche dei criteri da soddisfare per avere anche una minima possibilità di essere scelti.

Bisogna aver accumulato un certo numero di presenze in Championship - la seconda divisione - e magari aver segnato un determinato numero di goal. Oltre a questo è richiesto almeno un anno di esperienza, ancor meglio se internazionale o in Premier League, e il passaporto UE.

Se dunque soddisfate questi parametri non vi resta che inviare il vostro curriculum e incrociare le dita: potreste essere scelti per un'affascinante avventura in , la patria del grande calcio.