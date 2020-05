Cellino duro con Balotelli? Raiola: "Criticava il club"

Mino Raiola, attraverso Instagram, ha spiegato un’uscita di Massimo Cellino: “Era una critica alla gestione del club non alla famiglia”.

Approdato la scorsa estate al per diventare il trascinatore della squadra, Mario Balotelli non è in realtà incappato nella sua migliore stagione in assoluto.

Per lui le presenze in campionato sono state 19, condite da cinque reti che, almeno per il momento, non hanno aiutato le Rondinelle ad andare più su dell’ultimo posto in classifica.

Massimo Cellino, parlando nelle scorse ore ai microfoni di Teletutto, ha ammesso che l’esperimento Balotelli non ha funzionato.

“L’ho voluto io. Ci aspettavamo un qualcosa in più da lui che purtroppo non è arrivato. Mario si deve mettere in mostra per motivi esterni al calcio come chat e Twitter e a me questa cosa non va bene”.

Il presidente del Brescia ha criticato alcuni comportamenti di Super Mario.

“In alcuni atteggiamenti extra campo si è rivelato troppo superficiale, un bambino. Sarebbe comunque riduttivo pensare che andremo in Serie B per colpa sua. Non è stato gestito bene: se un bambino è maleducato, la colpa è sempre dei genitori”.

Proprio quest’ultima frase ha fatto molto discutere, ma a spegnere le polemiche sul nascere è stato Mino Raiola. L’agente di Balotelli, attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato le parole di Cellino.