Cassano e la serie su Totti: "L'attore somiglia più a Perin"

L’ex attaccante della Roma, Antonio Cassano, svela: “Io e Totti uscivamo fino alla mattina e dopo andavamo direttamente a Trigoria”.

Ha vestito per quasi cinque anni la maglia della Roma , riservandosi tra il 2001 ed il gennaio del 2006 un posto tra le stelle di prima grandezza della compagine giallorossa e quindi, all’interno della serie dedicata a Francesco Totti ‘ Speravo de morì prima ’, non poteva non esserci spazio anche per il suo personaggio.

Antonio Cassano ha seguito la serie ed il suo giudizio complessivo non è stato propriamente esaltante. L’ex attaccante infatti, si è detto non soddisfatto di come è stato rappresentato e la sua delusione è stata tale da fargli meritare il famoso ‘Tapiro d’Oro’ .

Cassano , ai microfoni di Valerio Staffelli, ha spiegato cosa non gli è piaciuto.

“La serie mi è piaciuta molto poco: la realtà non supera il 5%, il resto è romanzato - si legge sul sito ufficiale di ‘Striscia la Notizia’ - Io vengo fatto passare per un invadente, per qualcuno che non sono: fuori casa sono un pazzo scatenato, lo ammetto, ma a casa di Francesco mi sono sempre comportato bene. Non ho mai sbattuto le porte! Per non parlare dell’attore che fa la mia parte: non sarò bello, ma lui è peggio”.

Secondo ‘El Pibe de Bari’, anche l’attore che interpreta Totti, Pietro Castellitto , non somiglia molto all’’originale’.

“Non c’entra niente, assomiglia più a Perin che a Francesco”.

Cassano ha parlato del suo rapporto con Francesco Totti.