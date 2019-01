Calciomercato Udinese, De Maio è realtà: arriva dal Bologna

Sebastian De Maio lascia il Bologna: ufficiale il suo passaggio all'Udinese in prestito fino a giugno con obbligo di riscatto.

Sebastien De Maio lascia il Bologna dopo una stagione e mezza: resterà in Serie A tra le file dell'Udinese che lo ha acquistato in prestito fino al prossimo 30 giugno con obbligo di riscatto.

Questo il comunicato apparso sul sito del club friulano.

"Udinese Calcio comunica di aver acquistato - con la formula del prestito con obbligo di riscatto fino al 30 giugno 2019 - il difensore italo-francese Sebastien De Maio".

Il difensore francese dice così addio ai felsinei, dove aveva ormai perso il posto da titolare che con l'ex tecnico Donadoni in panchina era diventato una garanzia: solo sei gettoni collezionati in campionato, di cui l'ultimo il 29 dicembre nel ko sul campo del Napoli.

Filippo Inzaghi lo ha rilegato in panchina dopo le chances avute a inizio campionato, evidentemente non sfruttate da De Maio nell'idea di 'Superpippo'. In Friuli avrà l'opportunità di ripartire, a caccia di una salvezza da contendere proprio al Bologna.