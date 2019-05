Calciomercato Torino, Ljajic rimane al Besiktas: è ufficiale

Sei milioni al Torino dopo l'addio di Ljajic: l'obbligo di riscatto è scattato grazie alla buona stagione del giocatore, in campo per 32 gare.

Il riscatto era già virtuale, in virtù delle 32 presenze in campionato con il . Ora però arriva anche l'ufficialità della permanenza di Adem Ljajic a Istanbul: il giocatore serbo non tornerà a e continuare invece a giocare nel campionato turco anche nella prossima annata.

E' stato lo stesso Besiktas ad annunciare la conferma di Ljajic in maglia bianconera nella prossima stagione, attraverso un comunicato ufficiale. Tutti contenti, col Torino che riceve sei milioni e mezzo di euro per un giocatore che non rientra nei piani di Mazzarri, mentre il club turco potrà assistere nuovamente alle giocate dell'ex .

Ljajic ha firmato un contratto col Besiktas fino al 2021, con il pagamento che verrà versato al Torino nel prossimo biennio. Nove i goal del 27enne nel campionato turco appena concluso, non abbastanza però per guidare la squadra fino alla qualificazione in .

Il Besiktas ha infatti concluso il torneo al terzo posto, ad appena quattro punti dal campione e a due dal Başakşehir secondo. Ljajic e compagni giocheranno dunque i gironi di dal prossimo settembre: il primo mattone della nuova stagione è già stato posto.

Oltre a Ljajic, il Torino dirà addio in maniera definitivamente anche a Danilo Avelar: l'ex terzino del ha giocato per l' e dunque per il Corinthians, società che ha deciso di riscattarlo in questi giorni per un milione e mezzo di euro.