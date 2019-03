Calciomercato Torino, accordo con il Chelsea per il riscatto di Ola Aina: 10M

Trovato l'accordo tra il Chelsea ed il Torino per il riscatto di Ola Aina: i granata verseranno nelle casse londinesi circa 10 milioni di euro.

Il Chelsea, a prescindere da quelle che saranno le decisioni prese dopo il ricorso in appello proposto contro il blocco di mercato per le prossime due sessioni, ha intenzione di 'liberarsi' dell'elevato numero di giocatori che in questo momento sono in prestito altrove.

Secondo quanto appreso da Goal è stato praticamente trovato l'accordo con il Torino per il trasferimento a titolo definitivo di Ola Aina. I granata verseranno nelle casse dei londinesi circa 10 milioni di euro per il riscatto del classe 1996, che in questa stagione ha collezionato tra campionato e Coppa Italia 24 presenze e 2 goal.

Ma non è l'unico affare che i Blues potrebbero concludere con una squadra italiana. Timeoue Bakayoko, diventato un punto fermo del Milan, vorrebbe restare in rossonero: è quindi probabile che si cercherà un accordo per abbassare il prezzo del riscatto, attualmente fissato a 35 milioni di euro.

Stesso discorso per quanto riguarda Pasalic e l'Atalanta (28 presenze e 4 goal in stagione): il diritto di riscatto del centrocampista croato è fissato a quasi 16 milioni di euro.