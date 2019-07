Calciomercato Sampdoria, vicino l'acquisto dell'ex Inter Murillo

Jeison Murillo è vicino al ritorno in Serie A per vestire la maglia della Sampdoria: arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Valencia.

Colpo in difesa per la che sta per chiudere l'acquisto di Jeison Murillo dal .

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', Murillo arriverà in prestito oneroso per 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12.

Centrale colombiano di grande esperienza, Murillo ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito al dove ha collezionato però appena quattro presenze.

Per Murillo si tratta di un ritorno in dopo l'esperienza di due stagioni all' , con cui ha disputato 69 partite in tutte le competizioni.