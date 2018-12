Calciomercato Roma, Tsygankov nel mirino di Monchi: è già in città

La Roma piomba su Viktor Tsygankov, esterno offensivo classe '97 della Dinamo Kiev: il giocatore è stato all'Olimpico per la sfida con il Sassuolo.

La Roma torna a correre in campionato e recupera terreno nella lotta per un posto in Champions League, ma la società giallorossa continua a lavorare sul mercato ed effettua un decisivo scatto a pochi giorni dall'apertura della finestra invernale. Nel mirino di Monchi è finito Viktor Tsygankov, esterno offensivo della Dinamo Kiev.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il giocatore classe '97 si trova attualmente in vacanza a Roma e ha seguito dagli spalti dell'Olimpico la sfida casalinga dei giallorossi contro il Sassuolo.

Un profilo che piace da tempo a Monchi, un investimento che darebbe continuità alla politica dei giovani presa in estate dal club: esterno destro offensivo già ampiamente nel giro della nazionale ucraina, Tsygankov si è messo in mostra anche in Europa League contro la Lazio, andando a segno con un bel goal di tacco.

Il gioiello della Dinamo Kiev potrebbe dunque essere il primo rinforzo per la Lupa in questo inizio di mercato: dopo Kluivert, Coric, Cristante e Zaniolo la Roma vuole ulteriormente arricchire la propria linea verde.