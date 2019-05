Calciomercato Roma, Berardi in pole per l'attacco: accordo col giocatore

La Roma ha raggiunto un'intesa con Domenico Berardi: resta da convincere il Sassuolo. La Sampdoria vuole abbassare la cifra per il riscatto di Defrel.

In un clima assolutamente non sereno, sconvolto dalle rivelazioni di 'Repubblica' con riferimento a due pilastri come Francesco Totti e Daniele De Rossi, alla si lavora comunque per preparare la prossima stagione.

In primis si dovrà nominare il nuovo tecnico al posto di Claudio Ranieri che non sarà confermato: si è parlato di Gennaro Gattuso, ma anche di Marco Giampaolo e, soprattutto, Roberto De Zerbi. Proprio quest'ultima pista aprirebbe scenari interessanti sul mercato.

Se venisse scelto, il tecnico del potrebbe portarsi nella Capitale quel Domenico Berardi inseguito ormai da due anni, a partire dall'approdo sulla panchina giallorossa di Eusebio Di Francesco, suo grande estimatore.

L'attaccante calabrese arriverebbe con un po' di ritardo dopo un corteggiamento sfrenato, respinto costantemente dal patron neroverde Giorgio Squinzi, che per il cartellino del classe 1994 continua a chiedere non meno di 50 milioni.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la Roma avrebbe raggiunto un accordo di massima con il giocatore, ben disposto a sposare la causa romanista e a fare il grande salto. L'ostacolo più importante è rappresentato dal Sassuolo e dalla esosa richiesta avanzata.

Capitolo cessioni: Gregoire Defrel ha convinto la che ha intenzione di riscattarlo a titolo definitivo, magari a una cifra minore rispetto ai 13 milioni pattuiti un anno fa. La Roma, però, non sembra intenzionata a concedere sconti.