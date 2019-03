Calciomercato Milan, Saint-Maximin e Sensi in estate

Il Milan vuole svecchiare ulteriormente una rosa già giovanissima: piacciono Allan Saint-Maximin del Nizza e Stefano Sensi del Sassuolo.

Quarto posto in campionato e finale di Coppa Italia tutta da conquistare: la stagione del Milan è entrata nel vivo, il mercato di gennaio ha consegnato a Gattuso due nuove certezze che corrispondono al nome di Paquetá e Piatek, forti ed allo stesso tempo giovani.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sì, perché l'input di Elliott resta quello di costruire una squadra vincente ma soprattutto di prospettiva: i rossoneri hanno già la seconda rosa meno vecchia della Serie A (età media di 24,7 anni), dietro soltanto alla Fiorentina (23,6). Tra le primissime della classifica, il Milan è primo in questo aspetto.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella prossima sessione estiva ci saranno altri innesti, all'insegna della gioventù: come riportato da 'Tuttosport', non è un caso se il primo nome sulla lista di Leonardo sia il 21enne Allan Saint-Maximin, esterno d'attacco del Nizza con il contratto in scadenza nel 2020. Per quella porzione di campo si prende in considerazione anche Everton del Gremio.

Gli infortuni e l'età avanzata non giocano a favore di Lucas Biglia: per questo il Milan continua a monitorare Sandro Tonali, senza perdere di vista Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo è un obiettivo di vecchia data che tra qualche mese diverrà nuovamente d'attualità.

Occhio pure a Weigl del Borussia Dortmund e al 19enne Tchouameni del Bordeaux, secondo gli addetti ai lavori 'il nuovo Pogba'. Con il sogno Milinkovic-Savic ad infiammare gli entusiasmi dei tifosi: in questo caso sarebbe necessario un investimento top, al contrario dei giocatori già citati.