Calciomercato Milan, Kessiè nel mirino cinese: Beijing e Tianjin per giugno

Due club della Super League cinese vorrebbero portare il centrocampista del Milan in Asia: pronto un ingaggio notevole per Kessié.

Una squadra in costruzione, un porto aperto senza grosse certezze su chi possa rimanere a lungo e chi possa arrivare. Se Paquetà sta per sbarcare in rossonero, il Milan non h anacora chiaro chi giocherà per il Diavolo nel corso del 2019. Dopo il calciomercato estivo e quello invernale. In dubbio anche Franck Kessié.

Titolarissimo ed imprescindibile del Milan, Kessié piace però a diversi club, sia europei, sia extra-continentali. Sempre in campo con Gattuso, anche in virtù degli infortuni di Biglia e Bonaventura, nonchè della situazione attorno a Montolivo, il centrocampista ivoriano sarebbe nel mirino di squadre cinesi per il prossimo giugno.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il Beijing Guoan e il Tianjin Quanjian stanno considerando l'acquisto di Kessié per la prossima estate, pronte a mettere sul piatto un notevole ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Prassi nella Super League cinese.

Di base il nuovo arrivato Paquetà potrebbe giocare come centrale di centrocampo, ma resta da capire come sarà il suo impatto con la Serie A per parlare di eventuali trasferimenti in mezzo. Per ora solo voci e l'interesse, comunque non velato, da parte di un campionato cinese deciso a migliorare non solo con giocatori a fine carriera.

Kessiè ha appena 22 anni ed un suo trasferimento in Cina avrebbe del clamoroso, anche se come molti altri giovani (seppur non così tanto) sbarcati nella Super League, potrebbe giocare in Asia per una o due stagioni prima di tornare in Europa per proseguire la sua carriera.

Il Beijing Guoan ha concluso il campionato 2018 al quarto posto, mentre il Tianjin Quanjian al nono: entrambe sono squadre che stanno investendo in maniera oculata, decisi a entrare nella Champions League asiatica e magari puntare al top. Per ora Kessiè è un'idea, tra qualche mese potrebbe essere obiettivo concreto.