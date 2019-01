Calciomercato Milan, il Bordeaux ha l'accordo con Bellanova

Il Bordeaux ha l'accordo con il classe 2000 del Milan Bellanova. Adesso c'è da negoziare con la dirigenza rossonera.

Praticamente definito l'affare che farà arrivare dallo Sporting Lisbona il difensore classe 2000 Tiago Djalò, il Milan al contempo si prepara a cedere un giovane di prospettiva.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna dell'Equipè il Bordeaux ha trovato circa due settimane fa l'accordo con l'entourage del giocatore per il trasferimento a partire dal prossimo giugno del classe 2000 Raoul Bellanova.

Adesso la dirigenza francese, presumibilmente questa settimana, si recherà a Milano per cercare di chiudere l'affare anche con la dirigenza rossonera e magari portare il giocatore in Ligue 1 già a gennaio. Bellanova ha il contratto in scadenza nel giugno del 2019.

Nella stagione in corso, con la maglia della squadra Primaver, ha collezionato 10 presenze ed un goal. Su di lui negli scorsi mesi hanno mostrato interesse sia il Manchester City che la Juventus.