Calciomercato Milan, Carrasco è il sogno: like al trasferimento sui social

Il nuovo obiettivo del Milan per l'attacco è Carrasco, il belga gradisce la destinazione ma deve tagliarsi l'ingaggio. Duncan o Sensi a centrocampo.

Sfumato da tempo il sogno Ibrahimovic e tramontata anche la pista che portava a Muriel, da ieri ufficialmente nuovo giocatore della Fiorentina, il Milan adesso per rinforzare l'attacco punta Yannick Carrasco.

L'esterno belga attualmente gioca in Cina e piace molto ai rossoneri dato che nello scacchiere di Gattuso potrebbe giocare a sinistra completando un tridente di assoluto valore con Suso e Higuain.

Carrasco peraltro a soli 25 anni gradirebbe tornare in Europa dopo una stagione non troppo esaltante con il Dallan Yifang tanto che, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il belga avrebbe messo un like galeotto sui social a un link in cui si parla del suo possibile trasferimento al Milan.

Per renderlo possibile però Carrasco dovrà accettare un sostanzioso taglio dell'attuale ingaggio dato che in Cina l'esterno guadagna una cifra che oscilla tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Decisamente troppi per il salary cap rossonero.

Inoltre il probabile arrivo al Dallan di Leonardo Jardim, tecnico al quale Carrasco è particolarmente legato dai tempi del Monaco, potrebbe frenare l'affare. Ecco perché il Milan non molla del tutto la pista che porta a Gabbiadini e nelle ultime ore avrebbe fatto un sondaggio con la Juventus per Kean.

A centrocampo invece Fabregas, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', sembra ormai ad un passo dal Monaco che offre di più al giocatore e sarebbe disposto a pagare un indennizzo anche al Chelsea nonostante il contratto in scadenza a giugno.

I nomi caldi per il Milan restano quindi quelli di Duncan e Sensi del Sassuolo con i neroverdi disposti a discutere del prestito per il primo mentre per il centrocampista azzurro chiedono almeno 25 milioni di euro.

Leonardo e Maldini ovviamente sperano di abbassare la spesa inserendo magari nella trattativa un giovane della Primavera o uno degli esuberi presenti in rosa, intanto tra le alternative spunta anche l'esperto Manuel Fernandes della Lokomotiv Mosca.

Infine per quanto riguarda il calciomercato in uscita Borini è sempre più vicino allo Shenzen, cessione da cui il Milan conta di incassare circa 8 milioni di euro. Addio in vista anche per Bertolacci, Montolivo e Halilovic, tutti giocatori ormai da mesi fuori dal progetto di Gattuso e i cui ingaggi pesano sul bilancio del club.