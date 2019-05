Calciomercato Milan, Andrè Silva può finire in Turchia: c'è il Fenerbahce

L'attaccante portoghese tornerà al Milan dopo il prestito al Siviglia, ma sulle sue tracce c'è un Fenerbahce desideroso di riscatto.

Sette reti nelle prime dieci giornate e il momentaneo titolo di capocannoniere in maglia . Poi la crisi realizzativa e l'infortunio, che hanno portato il club spagnolo ad eliminare qualsiasi possibilità di riscatto.tornerà alnelle prossime settimane, ma probabilmente per rimanereci poco.

Con DAZN segui la Serie A in streaming live

Attualmente Andrè Silva non sembra rientrare nei piani del Milan, anche se la situazione, in virtù della qualificazione Champions o di un nuovo allenatore portrebbe essere ribaltata. Intanto il lusitano sta attirando l'attenzione di diversi club in giro per l'Europa, tra cui il .

Big del campionato turco, in questa stagione il Fenerbahce ha avuto notevoli difficoltà, tanto da rischiare la retrocessione. Per questo motivo secondo Sporx,, ha intenzione di costruire una squadra top per poter combattere nuovamente per il titolo, puntando a rinforzi importanti in tutta Europa.

Andrè Silva da canto suo non è stato incluso nella lista dei convocati del per la , ragion per cui una stagione da titolare indiscusso potrebbe giovare alla sua carriera, magari prima di tornare nelle grandi leghe europee.

L'alternativa ad Andrè Silva è guarda caso un ex compagno dello stesso portoghese, ovvero quel Kalinic in uscita dall' dopo una stagione passata sopratutto in panchina. Undici i goal stagionali in quaranta presenze totali per il 23enne, ancora alla ricerca di una stagione interamente positiva dopo l'addio al .

Il classe 1995 è sotto contratto col Milan fino al 2022 e potrebbe nuovamente partire in prestito con diritto di riscatto. Prima poi servirà attendere le ultime gare del 38esimo turno di e il nome dell'allenatore rossonero per poter definire il futuro di Andrè Silva.