Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic pallino del PSG: 65M più Kurzawa

PSG all'assalto di Sergej Milinkovic-Savic: l'ultima offerta alla Lazio è di 65 milioni più il terzino Layvin Kurzawa.

Il fa sul serio per Sergej Milinkovic-Savic. Per strappare il centrocampista alla non sarà facile, ma Leonardo punta a convincere Lotito a suon di milioni... e contropartite.

Stando a quanto riporta 'Il Messaggero', l'ultima offerta avanzata dal club francese per il gioiello serbo ammonta a 65 milioni di euro più il cartellino del terzino sinistro Layvin Kurzawa.

Una proposta allettante quanto interessante, che certifica le reali intenzioni del PSG di portare Milinkovic-Savic al 'Parco dei Principi' e regalare un innesto di talento a Tuchel nel settore nevralgico.

La Lazio prende tempo per valutare il da farsi, magari per provare ad alzare la posta e ricavare il massimo dall'eventuale cessione del proprio pezzo pregiato. Il cui futuro è tutto da scrivere.