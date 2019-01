Calciomercato Juventus, Romero vicino: "Bianconeri più concreti dell'Inter"

Cristian Romero è più vicino alla Juventus che all'Inter come affermato dal dg del Genoa, Perinetti, pronto a riabbracciare Stefano Sturaro.

A fine stagione lascerà il Genoa, la certezza è questa: non vi è ancora invece sul nome della sua futura squadra, anche se Cristian Romero un'idea pare essersela già fatta.

Sulle sue tracce vi erano Juventus ed Inter, entrambe ammaliate dallo straordinario impatto avuto dal centrale argentino con la Serie A: preciso e cattivo al punto giusto nei contrasti, come un difensore vecchia maniera, merce rara ed in via d'estinzione.

Ad essere in vantaggio sono i bianconeri per ammissione del direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, intervistato da 'Tuttosport'.

"Entrambe hanno manifestato interesse, ma al momento i bianconeri si sono dimostrati più concreti. I rapporti con la Juve sono ottimi, abbiamo fatto diverse operazioni negli ultimi tempi". L'articolo prosegue qui sotto

A fare il percorso inverso sarebbe Stefano Sturaro, di ritorno in Liguria dopo la fruttuosa esperienza avuta tra il 2013 e il 2015, prima che venisse acquistato dalla Juventus.

"Ci piacerebbe rilanciarlo, è un nostro figlioccio. Ne stiamo parlando".

Si tratterebbe comunque di due operazioni slegate tra di loro, considerato che Preziosi valuta Romero non meno di 20-25 milioni più bonus. Il suo addio arriverà soltanto in estate: fino ad allora proverà a contribuire alla salvezza del Genoa.