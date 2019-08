Calciomercato Inter, Icardi all'Atletico Madrid? Simeone ci prova

L'Inter apre al prestito, l'Atletico Madrid vuole portare nella Liga l'attaccante argentino. Tormentone vicino alla chiusura.

Manca veramente pochissimo, poi il calciomercato estivo 2019 sarà solo un ricordo. Nonostante sia già partito il countdown, alcune situazioni che vanno avanti da diversi mesi, non si sono ancora risolte. Su tutte quella relativa a Mauro Icardi, che regala continue novità ma nessun passo in avanti.

Mentre Wanda Nara sembra aver aperto alla cessione, e l' è pronta a cedere Icardi anche in prestito, spunta una nuova pretendente: secondo Cadena Cope, dopo aver perso Rodrigo e James Rodriguez, l' sta puntando l'argentino.

Sondaggio dell'Atletico che vorrebbe Icardi prima della chiusura del calciomercato estivo, identica a quella italiana, così da rinforzare ulteriormente l'attacco dopo l'addio di Griezmann. Trovare l'accordo con l'Inter non sarebbe difficile, ma serve sempre aspettare la volontà del giocatore.

L'Inter avrebbe proposto il prolungamento di contratto di un anno per facilitare le operazioni di prestito di Icardi, ma solo a certe squadre: non alla , visto e considerando come i nerazzurri continuino ad evitare la possibilità di vedere l'ex capitano in bianconero.

L'Inter ha incontrato anche il , disposto a comprare il giocatore per 65 milioni di euro, ma Icardi non ha ancora dato la sua disponibilità al traferimento in e qualche giorno fa Wanda Nara aveva già escluso tale opzione, probabilmente per la mancanza di coppe europee per i biancorossi.

Di certo, il tormentone sta per passare di moda: la chiusura del calciomercato è vicinissima. Simeone proverà a convincere il connazionale, magari mettendo sul piatto anche la possibilità di giocare in Champions contro la Juventus. Chi vivrà vedrà.