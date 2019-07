Calciomercato Inter, Gravillon al Sassuolo è ufficiale: prestito con diritto di riscatto

Il Sassuolo ha depositato il contratto di Andrew Gravillon, il difensore arriva in prestito dall'Inter dopo un'ottima stagione al Pescara.

Altro affare sull'asse -. La società neroverde ha depositato in Lega il contratto di Andrew Gravillon, difensore classe 1998.

Gravillon si trasferisce al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto e secondo 'Sky Sport i neroverdi pagheranno 1 milione per il prestito, mentre il riscatto è stato fissato a 9 milioni.

Il difensore ha già raggiunto i nuovi compagni in ritiro. Nell'ultima stagione Gravillon ha giocato con continuità nel , in Serie B, collezionando 29 presenze più due in Coppa .

Gravillon è cresciuto nelle giovanili dell'Inter e con la Primavera nerazzurra ha vinto un Campionato e la di categoria. Il debutto in però è arrivato col . Ora ecco la nuova avventura al Sassuolo.