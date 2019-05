Calciomercato Fiorentina, Milenkovic nel mirino dell'Atletico: è il dopo Lucas Hernandez

Ceduto Lucas Hernandez al Bayern per 80 milioni di euro, l'Atletico ha individuato nel giocatore della Fiorentina il sostituto per la prossima annata.

Griezmann andrà via dall' , Thomas e Rodrigo hanno diverse squadre pronte a puntare su di loro, Lucas Hernandez è già partito. Assalto ai Colchoneros, decisi a rivoluzionare la propria squadra dopo tanti addii già ufficiali ed altri probabili. In attesa dei grandi nomi d'attacco, per la difesa spunta il nome di

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo Marca, infatti, sarebbe proprio Milenkovic il nome in cima alla lista dell'Atletico Madrid per sostituire Hernandez, passato al per 80 milioni di euro. Ricevuto il pagamento della clausola rescissoria, ora la squadra spagnola può offrire grosse cifre nel calciomercato d'entrata, magari cominciando da Firenze.

Milenkovic, seguito nelle scorse settimane anche dalla , può giocare sia come difensore centrale che come terzino destro, mentre Hernandez poteva essere utilizzato sia davanti a Oblak che sulla corsia mancina. Duttile come l'uruguagio, può finire a Madrid in caso di sostanziosa offerta alla .

L'acquisto di Milenkovic sarebbe decisamente più facile rispetto all'altro obiettivo per la difesa, ovvero Mario Hermoso. Il centrale dell' interessa da tempo all'Atletico Madrid, ma i cugini del Real hanno la possibilità di riportare in maglia blanca il giocatore con la formula della recompra.

Se il dovesse mettere sul piatto sette milioni e mezzo di euro per acquistare Hermoso, allora l'Atletico punterebbe forte su Milenkovic, che la Fiorentina non ha comunque intenzione di cedere, almeno di offerte irrinunciabili nell'imminente calciomercato estivo.

Da canto suo l'Atletico sarebbe andato a vedere dal vivo Milenkovic durante Fiorentina- . Il nome del 21enne serbo sarà sicuramente uno dei più pronunciati durante l'estate, almeno prima di una decisione ufficiale da parte del club viola o delle squadre interessate.