Calciomercato Cagliari, Pellegrini acquistato dalla Roma: arriva in prestito

Chiuso alla Roma, Luca Pellegrini lascia la formazione giallorossa a titolo temporaneo: è l'ennesimo acquisto del Cagliari di questo gennaio.

Birsa, Oliva, Cacciatore, Thereau, Despodov. E ora anche Luca Pellegrini. Calciomercato di tutto rispetto quello operato dal Cagliari in questa sessione invernale, essenziale per rimanere in Serie A e costruire qualcosa di più nel lungo periodo. Anche il giocatore della Roma è ora ufficiale.

Luca Pellegrini ceduto a titolo temporaneo al Cagliari



I dettagli 📄 https://t.co/Cc75BzzXGh#ASRoma pic.twitter.com/wIgeat2qE0 — AS Roma (@OfficialASRoma) 31 gennaio 2019

Pellegrini lascia la formazione giallorossa in prestito secco. La Roma si fida di lui, ma per ora non può promettergli spazio in più rispetto in quello avuto fin qui. Chiuso da Kolarov e Santon, il 19enne avrà più possibilità di mettersi in mostra in Sardegna, per poi tornare nella Capitale.

Appena sei le presenze in stagione per Pellegrini, di cui due in Champions League. Di lui si parla benissimo da tempo, ma per ora non ha avuto reali occasioni di mettersi in mostra, in maniera continuativa. Dopo le visite mediche e la firma fino a giugno, il Cagliari ha confermato il rinforzo per la corsia mancina.

Al Cagliari, Pellegrini proverà a diventare titolare della formazione di Maran, partendo comunque come seconda linea. A contendere la fascia mancina rossoblù ci sono Padoin e Lykogiannis, il primo, tuttofare della formazione sarda e il secondo non ancora del tutto convinente in rossoblù.

Subito dopo la firma contrattuale a Milano, Pellegrini ha parlato a Sky Sport, soddisfatto della nuova tappa di carriera. Quella decisiva per maturare e diventare un top del ruolo in Italia:

"Sono felicissimo, non vedo l’ora che cominci questa avventura. Vado in Sardegna con le migliori intenzioni, domani spero di allenarmi già con la squadra. Sempre forza Cagliari".