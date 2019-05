Cagliari-Lazio, Proto verso il debutto in Serie A: Strakosha è ko

Strakosha verrà risparmiato per la finale di Coppa Italia, a Cagliari è probabile il debutto di Proto in Serie A. Per lui 4 presenze in Europa League.

Il quarto posto è ormai quasi definitivamente sfumato dopo la sconfitta casalinga della settimana scorsa contro l' ecco perché, anche in vista della finale di Coppa in programma mercoledì sera, Simone Inzaghi non rischierà i giocatori non a posto fisicamente per la trasferta di .

Tra questi c'è anche il portiere titolare Strakosha che prima di oggi ha giocato tutte le 35 gare di campionato della ma che invece sabato dovrebbe lasciare spazio a Silvio Proto.

Per l'esperto portiere, arrivato dall' la scorsa estate a 35 anni, si tratterebbe del debutto assoluto in dato che in questa stagione ha giocato solo quattro partite di . A dire il vero senza brillare.

Proto è però un portiere di assoluta esperienza anche a livello internazionale, tanto da parare due rigori in Champions league con la maglia dell' .

Il cognome peraltro tradisce chiare origini italiane e siciliane in particolare. Il nonno di Proto era partito da Leonforte per andare a lavorare nelle miniere in , mentre a Troina c'è addirittura uno stadio intitolato proprio al portiere.

Proto inoltre non ha mai nascosto la sua passione per il calcio italiano e soprattutto per i colori rossoneri del . Il debutto in Serie A però arriverà con la maglia della Lazio.