Cagliari, Castro cantante: il vendita il suo primo album

Lucas Castro ha realizzato il sogno di una vita: è uscito il primo album della carriera di cantante, parallela a quella di calciatore col Cagliari.

Il ce l'ha fatta: salvezza ottenuta con una giornata d'anticipo senza i goal e gli assist di Lucas Castro, pupillo di Rolando Maran che ha saltato gran parte della stagione per la rottura del legamento crociato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo sei mesi di riabilitazione e recupero, il 'Pata' è tornato in occasione del ko maturato con la : pochi minuti nel finale per ritrovare la confidenza col campo e per festeggiare l'uscita del suo primo album.

Sì, avete capito bene: Castro è un noto appassionato di musica e questa notizia non deve sorprendere. Il cd si intitola 'Qué voy a hacer?' ed è in vendita dal 24 maggio: dieci brani all'interno, tra cui il primo singolo 'Sole d'estate', pubblicato nel 2018, e 'Lo sai', unici due in lingua italiana al contrario degli altri otto in spagnolo.

In passato l'ex divenne celebre per una canzone dedicata al 'goal del secolo' di Diego Armando Maradona in un leggendario - , gesto apprezzato dal 'Pibe de Oro' che lo ringraziò con un videomessaggio.