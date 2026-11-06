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Ligue 3
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Caen-Versailles in diretta oggi: dove vedere la partita in TV e in streaming?

Caen vs Versailles
Caen
Versailles
Ligue 3

Tutto quello che c’è da sapere per vedere in diretta Caen-Versailles di Ligue 3 oggi.

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Presentazione della partita

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Ligue 3 - Game Week 12

Il Caen ospita il Versailles in Ligue 3: entrambe le squadre arrivano in discreta forma e sono separate da una sola posizione in classifica.

Il Caen si presenta a questa sfida al quarto posto, con l’obiettivo di ridurre il distacco dalle squadre che lo precedono. I risultati recenti sono stati altalenanti: il pareggio contro il Le Puy nell’ultima partita di campionato ha frenato una serie di risultati che sembrava promettente.

Il Versailles arriva da terzo in classifica ed è la squadra più in forma alla vigilia della sfida. Quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni, compreso il netto 4-0 contro lo SC Aubagne Air Bel nell’ultima gara di Ligue 3, confermano l’ottimo momento che sta attraversando.

Anche i precedenti aggiungono interesse alla sfida. Il Versailles ha vinto la gara d’andata all’inizio di questa stagione e si è imposto anche a Caen nella scorsa annata: due risultati che gli danno un vantaggio psicologico in vista di questa partita.

Per il Caen, il fattore campo e la necessità di reagire dopo i punti persi nell’ultima partita saranno le principali motivazioni. Una vittoria metterebbe pressione al Versailles e renderebbe più serrata la corsa nelle zone alte della classifica.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Caen-Versailles in diretta.

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