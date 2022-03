Brutte notizie per la Nazionale: distorsione al ginocchio per Di Lorenzo

Dalla paura alle conferme: Giovanni Di Lorenzo sarà costretto a fermarsi ai box. Il laterale del Napoli nel corso della partita contro l'Udinese ha lasciato il campo al 78' per una botta in contrasto con il portiere bianconero Silvestri.

Il club azzurro, una volta effettuati gli esami, ha reso note le condizioni del giocatore: nulla di buono, insomma.

"Dopo aver raggiunto il ritiro della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. Il difensore azzurro, che ha già lasciato il ritiro, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni".

A causa della distorsione al ginocchio, Di Lorenzo sarà costretto a saltare la gara tra l'Italia e la Macedonia del Nord, valida come primo spareggio per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, e, in caso di passaggio in finale, anche la seconda partita.

Il giocatore, che ha effettuato gli esami nel ritiro della Nazionale, ha lasciato lo stesso e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Una brutta notizia, insomma, per il Commissario Tecnico, Roberto Mancini, e per Luciano Spalletti, che nel momento cruciale del campionato dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori.