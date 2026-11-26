Come vedere Brest-Paris FC con una VPN
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Presentazione della partita
Il Brest ospita il Paris FC allo Stade Francis Le Ble in una sfida di Ligue 1 tra due squadre reduci da un buon periodo di forma.
La squadra di Julien Lachuer arriva alla partita dopo aver vinto tre delle ultime cinque gare di campionato. L’ultima è stata il successo per 1-0 in trasferta contro lo Strasburgo del 21 novembre, che ha portato a tre la serie di vittorie consecutive senza subire gol.
Il Brest è sesto in classifica e ha mostrato solidità in difesa. All’inizio del mese ha battuto per 2-0 sia il Lione sia il Lorient.
Il Paris FC arriva in condizioni ancora migliori. La squadra di Liam Rosenior è seconda in Ligue 1 dopo la vittoria casalinga per 4-0 contro l’Angers del 22 novembre.
Quel risultato è arrivato dopo i successi in trasferta contro l’Auxerre e in casa contro il Monaco: gli ospiti hanno quindi vinto tre partite di fila. Hanno anche segnato con continuità, tra cui quattro gol nel successo per 4-3 contro il Rennes a ottobre.
Il Paris FC ha battuto il Brest 4-0 nell’ultimo confronto tra le due squadre, a maggio: un precedente che aggiunge motivazioni ai padroni di casa. Di seguito, tutto quello che serve sapere per seguire la partita.
Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Brest-Paris FC. I dettagli su canale TV e diretta streaming saranno aggiunti una volta confermati i titolari dei diritti.