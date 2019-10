Brescia, Balotelli a singhiozzo: peggior inizio di sempre con una nuova maglia

L'avvio di stagione di Mario Balotelli con il Brescia non è stato quello sperato: in 5 partite un solo goal per l'attaccante e un solo punto raccolto.

Sul suo ritorno in c'era molta aspettativa, anche in chiave Nazionale. L'avvio di stagione di Mario Balotelli con la maglia del non è stato però dei più esaltanti. L'attaccante classe 1990 ha prodotto soltanto un goal nelle sue prime 5 partite, di cui 4 giocate da titolare e una da subentrato, contro la .

Aveva saltato la sfida in Coppa contro il per un ritardo di condizione, poi le prime 4 di campionato per squalifiica. Tornato contro la , ha segnato soltanto contro il . E al netto delle avversarie di alto livello - oltre alle due citate c'è anche l' , più la Fiorentina - i numeri non sono dalla parte del numero 45.

Nella sua carriera soltanto con il era andato così a rilento, con un solo goal segnato nelle prime 5 partite in assoluto con una nuova maglia addosso. Anche con l'Inter all'esordio assoluto tra i professionisti era andata meglio.

Le difficoltà fisiche dopo un'estate a prepararsi da solo stanno impedendo a Balotelli di esprimersi sui livelli mostrati in tra e , esperienze da 51 goal in 91 presenze complessive. In entrambi i casi è partito forte, ora, tornato in Italia, mostra le difficoltà.

Se vorrà convincere Mancini, dovrà dimenticarle presto. Il tempo non manca: ha 29 partite a disposizione per il riscatto. E per conquisitarsi un posto a .