Brasile vs Marocco: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone C New York/New Jersey Stadium

Il calcio d'inizio di Brasile-Marocco è previsto per il 13 giugno 2026 alle 22:00 GMT (18:00 EST).

Come guardare Brasile vs Marocco con una VPN

Se sei in viaggio o vuoi accedere ai tuoi servizi di streaming da un altro Paese, potresti incontrare blocchi geografici. Una VPN (rete privata virtuale) può aiutarti.

Con una VPN come ExpressVPN crei una connessione sicura e crittografata e, cambiando virtualmente paese, eviti le restrizioni geografiche. Più avanti trovi la guida passo-passo, oppure consulta la nostra selezione delle migliori VPN per lo sport.

Brasile vs Marocco: contesto della partita

A East Rutherford entrambe vogliono imporsi in un girone difficile. Sotto pressione, il ct brasiliano Carlo Ancelotti deve dimostrare che il suo calcio offensivo funziona sul palcoscenico mondiale. Di fronte avranno un Marocco tenace, guidato dal nuovo tecnico Mohamed Ouahbi, che punta a eguagliare o superare la semifinale di quattro anni fa. Nel modernissimo New York New Jersey Stadium, davanti a un pubblico entusiasta, la sfida promette di diventare un classico immediato dei Mondiali.

Con la Scozia, tra le big del torneo, e un’Haiti molto energica nello stesso Gruppo C, un passo falso alla prima giornata potrebbe essere fatale. Il Brasile cerca la conferma della propria supremazia, superando le recenti difficoltà e confermando la crescita tecnica sotto il primo ct straniero da decenni. Per il Marocco è il test di una nuova era: lascia il vecchio schema difensivo per un gioco più audace, pronto a sfidare i migliori. Sotto i riflettori del New Jersey, la pressione dell’esordio trasformerà il campo in una pentola a pressione, dove tattica e smarcature decideranno i tre punti.

Per saperne di più: Come guardare e seguire in diretta streaming la Coppa del Mondo FIFA 2026

La strada verso la Coppa del Mondo FIFA 2026

Il percorso del Brasile verso il Nord America

Il Brasile ha faticato nelle qualificazioni sudamericane per i Mondiali 2026, con un avvio difficile e una dolorosa sconfitta per 4-1 contro l’Argentina che ha portato all’esonero dell’allenatore.

La svolta arriva con la nomina del leggendario allenatore italiano Carlo Ancelotti, che prende una squadra al quarto posto con 21 punti e, con determinazione tattica, la guida verso il quinto posto definitivo nelle ultime finestre del 2025. Con il passaggio diretto in Nord America, i pentacampioni hanno mantenuto il loro record di presenze e puntano a riscattarsi sotto le luci del New Jersey.

La lezione di qualificazione del Marocco

Con un percorso netto e dominante, il Marocco ha invece staccato il biglietto per il 2026 sfruttando l’onda lunga del quarto posto in Qatar 2022 e imponendo la propria supremazia nel girone africano.

Sotto la guida di Walid Regragui, il Marocco ha dominato il Gruppo E con otto vittorie su otto, grazie a una difesa solida e a un gioco offensivo efficace sulle fasce. Nel marzo 2026 Regragui si è dimesso per favorire l’evoluzione della squadra, lasciando un gruppo d’élite senza paure. Il nuovo tecnico Mohamed Ouahbi ha raccolto un gruppo già pronto, che ha confermato il suo valore volando in Canada senza timori e conquistando il pass con largo anticipo.

Notizie sulle squadre Brasile vs Marocco

Notizie sulla squadra del Brasile

Il ct Carlo Ancelotti ha convocato 26 stelle, gran parte campioni d’Europa. Il dubbio principale riguarda Neymar Jr.: tornato in nazionale dopo due anni e mezzo, ha riportato un lieve edema muscolare con il Santos. Ancelotti ha confermato che lo staff medico ne sta gestendo il recupero personalizzato, e che resterà in gruppo anche se verrà tenuto a riposo nelle prime fasi del torneo.

Con Neymar gestito con cautela, le chiavi dell’attacco sono state affidate alla stella del Real Madrid Vinicius Junior e all’ala del Barcellona Raphinha, in ottima forma. Ancelotti ha elogiato pubblicamente Raphinha come il migliore al mondo nell’attaccare gli spazi profondi, anticipando per lui un ruolo avanzato e flessibile a centrocampo. In difesa, il finalista di Champions League Marquinhos indosserà la fascia di capitano accanto al centrale dell’Arsenal Gabriel Magalhães per garantire solidità al centro della retroguardia.

Getty

Notizie sulla squadra del Marocco

Il Marocco arriva al torneo guidato da Mohamed Ouahbi, passato in fretta alla nazionale maggiore dopo aver vinto il Mondiale Under 20 nel 2025. Nessun infortunio dopo il 2-1 al Kosovo, quindi schiererà un undici titolare esperto e collaudato.

La novità è l'inserimento dei giovani Othmane Maamma e Yassir Zabiri, pronti a dare energia dalla panchina. Il terzino del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, resta il pilastro della squadra: garantisce solidità difensiva e spinta sulle fasce.

Getty Images

Profili dei tecnici e filosofie tattiche

Carlo Ancelotti (Brasile)

Getty Images

Pluripremiato e venerato, Ancelotti esordisce in un torneo internazionale come primo CT straniero del Brasile da decenni. Esperto nelle relazioni con i giocatori e nella flessibilità tattica, concede libertà creativa agli attaccanti ma chiede responsabilità difensiva.

Il suo 4-2-3-1, che in fase di contropiede diventa verticale, chiede ai centrocampisti di lanciarsi subito in avanti dopo il recupero palla, puntando gli spazi dietro la difesa avversaria. La sfida principale a East Rutherford sarà bilanciare la spinta dei terzini con la protezione della linea difensiva tramite il doppio pivot.

Mohamed Ouahbi (Marocco)

Getty Images

Subentrato a pochi mesi dal torneo, Ouahbi è noto per audacia, rapidità nelle scelte e lancio dei giovani. Dopo un titolo mondiale giovanile, il 49enne belga predilige un calcio dinamico, di possesso e sovraccarico sulle fasce.

Pur mantenendo la difesa compatta che ha reso famoso il Marocco nel 2022, ha introdotto un attacco più verticale. Usa un centrocampo a tre atletico per pressare i secondi palloni, poi sfrutta rapide combinazioni tra terzini e ali invertite per superare le linee avversarie.

Rosa di 26 giocatori per i Mondiali

Squadra del Brasile ai Mondiali

Portieri: Alisson, Ederson, Weverton

Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Roger Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley

Centrocampisti: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá

Attaccanti: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Junior, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior

Squadra del Marocco ai Mondiali

Portieri: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Difensori: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop

Centrocampisti: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Attaccanti: Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni

Brasile vs Marocco: i duelli chiave

Vinicius Junior vs Achraf Hakimi: duello di alto livello sulla fascia. Vinicius punta a confermare il suo valore con accelerazioni brucianti capaci di isolare i difensori. Di fronte troverà Achraf Hakimi, uno dei pochi terzini al mondo con la velocità, la forza e l'intelligenza tattica per contenerlo. Il vincitore di questo duello potrebbe decidere le sorti del Gruppo C.

Raphinha contro il centrocampo marocchino: su indicazione di Ancelotti, l’esterno brasiliano si muoverà vicino alla linea difensiva per puntare gli spazi verticali. Sofyan Amrabat e compagni dovranno contenerlo, impedendogli di ricevere pulito e servire gli inserimenti.

Gabriel Magalhães vs Youssef En-Nesyri: duello aereo e fisico in area. En-Nesyri è un centravanti implacabile, pericoloso sui cross e capace di mettere in crisi i difensori con il suo ritmo. Il centrale dell’Arsenal dovrà usare posizione e forza per negare spazi e occasioni su palla inattiva.

Notizie sulle squadre e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma





Storia degli scontri diretti

BRA Ultima partita MAR 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Marocco 2 - 1 Brasile 1 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1





Classifica

Guida VPN per vedere Brasile-Marocco

NordVPN

Scarica e installa : registrati a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (vedi la guida di GOAL) e installa l'app sul tuo dispositivo. Connettiti a un server : apri l'app e scegli la posizione del server dove la partita viene trasmessa. Svuota la cache: il browser potrebbe conservare la tua vecchia posizione. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto. Avvia lo streaming: vai sul sito o sull'app dell'emittente e goditi la partita.

Come vedere la partita sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul portatile va bene, ma lo sport in diretta va visto sul grande schermo. Ecco come far funzionare la VPN sulla TV: