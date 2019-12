Bologna-Milan, ennesima chance per Piatek: non segna dal 20 ottobre

Pioli pronto a confermare Piatek al centro dell'attacco in Bologna-Milan: l'ultima rete del polacco è datata 20 ottobre, poi sei gare senza segnare.

Quel goal di Theo Hernandez nel finale ha contribuito a ridare tranquillità all'intero ambiente , bisognoso di fiducia da acquisire con i risultati: al 'Tardini' è rimasto ancora una volta a secco Krzysztof Piatek, diventato un vero e proprio caso da risolvere nella rosa di Stefano Pioli.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il 'Pistolero' più che sparare a salve non sta sparando per niente: troppo pochi i tre goal realizzati finora, di cui i primi due su calcio di rigore contro e . Poi il 20 ottobre l'ultimo in assoluto e su azione contro il , reso inutile dal sigillo di Calderoni in pieno recupero.

Da quel giorno sono già passate sei partite che hanno visto un Piatek assolutamente evanescente negli ultimi metri: in particolare contro la ha dimostrato di peccare terribilmente nella finalizzazione, suo punto di forza fino alla passata stagione che lo vide dominatore dell'area di rigore e bomber incontrastato e immarcabile.

Nel posticipo del quindicesimo turno sul campo del l'ex è atteso dalla prova del nove, da non fallire per non alimentare critiche e scenari catastrofici di panchina: perché, a tal proposito, Rafael Leão è pronto ad approfittare di questo momento di appannamento che dura da ormai un mese e mezzo, lasso di tempo lunghissimo per un'astinenza da goal.

Con Piatek agiranno sul fronte d'attacco anche Suso e Calhanoglu, mentre in mediana ci sarà spazio per Kessié (in vantaggio su Krunic) e Bonaventura ai lati del regista Bennacer. In difesa confermatissimo Hernandez, match winner del 'Tardini' e arma da sfruttare sulla fascia sinistra.

Nel Bologna fa rumore la sempre più probabile esclusione di Orsolini in favore di Skov Olsen, reduce dalla rete realizzata al 'San Paolo' contro il . Trequarti completata da Dzemaili e Sansone alle spalle dell'unica punta Palacio.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Schouten, Poli; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu