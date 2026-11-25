Come vedere Boca Juniors-Independiente Rivadavia con una VPN

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Presentazione della partita

Apertura - 1/8 25 nov 2026 - 19:00

Il Boca Juniors ospita l'Independiente Rivadavia nella Liga Profesional. Sede e orario d'inizio sono ancora da confermare.

Il Boca Juniors arriva alla sfida con il morale alto. La squadra di Rodolfo Arruabarrena ha battuto l'Atletico Mineiro 2-0 nella finale di Copa Sudamericana del 21 novembre, diventando la prima a vincere la competizione tre volte.

Quel risultato ha messo fine a un'attesa di 18 anni per un trofeo internazionale. Il capitano Leandro Paredes è stato il trascinatore della squadra dopo il ritorno nel club in cui è cresciuto e sembra essersi ripreso rapidamente da uno svenimento che ha destato preoccupazione dopo la finale.

Anche in campionato il Boca è in ottima forma. Ha vinto tutte le ultime cinque partite, comprese quelle per 1-0 contro il River Plate e il Defensa y Justicia, senza subire gol in questa serie.

L'Independiente Rivadavia di Alfredo Berti arriva invece da risultati altalenanti. Ha perso contro l'Estudiantes nella Supercoppa il 12 novembre e ha pareggiato 1-1 con il Gimnasia Mendoza nell'ultima partita di campionato.

La squadra di Berti resta comunque in testa al gruppo B dell'Apertura, un motivo per affrontare con fiducia la trasferta. Battere una squadra reduce da un trionfo continentale sarebbe un risultato di rilievo.

Ecco cosa sappiamo su canale TV, diretta streaming e dettagli della partita.

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