Biglietti Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina: i prezzi divisi per sport ed eventi, come e dove acquistarli, le date e il programma dei Giochi

Sebbene ci si possa aspettare che le emittenti televisive internazionali garantiscano una copertura completa delle Olimpiadi invernali, nulla è paragonabile al vivere l'azione da vicino e in prima persona.

Fortunatamente per gli appassionati di sport, l'attesa di quattro anni per i prossimi Giochi invernali è quasi finita. Due settimane di emozioni e cadute (si spera non troppe) inizieranno in Italia il 4 febbraio, con le gare di curling ad aprire la kermesse.

Perché non regalarsi il viaggio della vita e andare ad assaporare tutto ciò che i Giochi Olimpici hanno da offrire? Lascia che GOAL ti guidi, fornendo tutte le informazioni sui biglietti di Milano-Cortina 2026: dove acquistarli, quanto costano e molto altro ancora.

Quando si terranno le Olimpiadi invernali 2026?

Le Olimpiadi invernali 2026 si terranno in Italia, ospitate congiuntamente dalle città di Milano e Cortina d'Ampezzo, dal 6 al 22 febbraio. È la terza volta che il Belpaese ospita i Giochi invernali.

Sebbene Milano e Cortina d'Ampezzo siano le due sedi ufficiali, gli eventi delle Olimpiadi invernali si svolgeranno in un totale di 15 sedi nel Nord e nel Nord-Est dell'Italia.

Le Olimpiadi invernali saranno seguite dalle Paralimpiadi invernali, che si terranno dal 6 al 15 marzo.

Qual è il programma delle Olimpiadi invernali 2026?

Tra i 16 sport presenti alle Olimpiadi invernali del 2026, lo sci alpino, che vede i partecipanti alternarsi tra sci e camminata, è l'unico a fare il suo debutto ai Giochi.

Detto questo, anche altri sport presenteranno nuove discipline o categorie. Ad esempio, lo skeleton ha aggiunto una gara a squadre miste e lo slittino ha aggiunto il doppio femminile.

Ecco alcuni degli eventi più importanti delle Olimpiadi invernali del 2026 da tenere d'occhio:

Data Sport Evento Biglietti Venerdì 6 febbraio Cerimonia di apertura Biglietti Sabato 7 febbraio Sci alpino Discesa libera maschile Biglietti Slittino Singolo maschile Biglietti Snowboard Big Air maschile Biglietti Domenica 8 febbraio Sci alpino Discesa libera femminile Big Air femminile Lunedì 9 febbraio Slittino Singolo femminile Biglietti Snowboard Big Air femminile Big Air femminile Martedì 10 febbraio Curling Finale doppio misto Biglietti Mercoledì 11 febbraio Pattinaggio di figura Danza sul ghiaccio Biglietti Slittino Doppio maschile e femminile Biglietti Giovedì 12 febbraio Slittino Staffetta a squadre Biglietti Skeleton Uomini Biglietti Snowboard Snowboard cross maschile Biglietti Venerdì 13 febbraio Pattinaggio di figura Singolo maschile Biglietti Skeleton Donne Biglietti Snowboard Snowboard cross femminile Biglietti Domenica 15 febbraio Skeleton Squadra mista Biglietti Lunedì 16 febbraio Bob A due Biglietti Pattinaggio di figura Coppie Biglietti Giovedì 19 febbraio Pattinaggio di figura Singolo femminile Biglietti Hockey su ghiaccio Finale femminile Biglietti Venerdì 20 febbraio Bob A due Biglietti Sabato 21 febbraio Bob 4 uomini Biglietti Curling Finale maschile Biglietti Domenica 22 febbraio Curling Finale femminile Biglietti Hockey su ghiaccio Finale maschile Biglietti Cerimonia di chiusura Biglietti

Cosa aspettarsi dalle Olimpiadi invernali 2026?

Che si tratti di sport al chiuso o all'aperto, Milano-Cortina 2026, la 25ª edizione delle Olimpiadi invernali, ha qualcosa da offrire a tutti. Oltre al curling, tra gli eventi al chiuso spiccano il pattinaggio artistico, l'hockey su ghiaccio e il pattinaggio di velocità.

Se preferisci le attività all'aperto, ci sono molte cose che ti intratterranno, come lo sci alpino, il bob, lo slittino, lo snowboard e lo skeleton. I biglietti per gli eventi, compresi quelli per la cerimonia di apertura e di chiusura, stanno andando a ruba, con circa 850.000 tagliandi già venduti, quindi non perdere tempo se vuoi unirti ai circa due milioni di visitatori che affolleranno l'Italia per godersi i festeggiamenti olimpici.

Se ciò non bastasse, è stato aggiunto un nuovo sport alle Olimpiadi invernali per la prima volta dal 2002 a Salt Lake City. Con l'introduzione dello sci alpino (o Skimo per gli addetti ai lavori), saranno in palio 116 medaglie in totale in 16 sport durante questi Giochi.

Gli eventi si svolgeranno in diverse località del Nord Italia: Milano ospiterà gli sport su ghiaccio al coperto, mentre Cortina d'Ampezzo e le valli circostanti ospiteranno gli eventi di montagna come lo sci e gli sport di slittino.

L'Italia è ovviamente abituata ad ospitare i Giochi Olimpici, avendone già organizzati tre in passato, due edizioni invernali (Cortina d'Ampezzo nel 1956 e Torino nel 2006) e una estiva (Roma nel 1960). Durante l'ultima edizione a Torino, vent'anni fa, la Germania si è classificata al primo posto con 11 medaglie d'oro (e 29 medaglie in totale).

Quella è stata però l'ultima volta che ha raggiunto questo traguardo, poiché la Norvegia è diventata la forza dominante nelle ultime edizioni. La nazione scandinava ha conquistato 16 medaglie d'oro a Pechino quattro anni fa.

Come acquistare i biglietti per le Olimpiadi invernali 2026

I biglietti ufficiali per le Olimpiadi invernali 2026, per le singole sessioni di gara e le cerimonie olimpiche, possono essere acquistati direttamente dal sito Milano-Cortina 2026. Inizialmente sono stati messi in vendita circa 1,5 milioni di tagliandi.

Durante la fase iniziale di vendita, iniziata a febbraio 2025, l'accesso agli eventi più richiesti è stato assegnato tramite un sistema di lotteria che ha concesso agli utenti selezionati una finestra di acquisto di 48 ore. Da aprile 2025, i biglietti sono disponibili tramite vendita libera in base all'ordine di arrivo. Tutti gli acquisti di biglietti ufficiali richiedono la previa registrazione dell'utente. È consentito acquistare fino a 25 biglietti per account, con un limite di 10 biglietti per ogni sessione specifica (o anche meno per eventi molto richiesti come le cerimonie).

I biglietti sono venduti per singola sessione piuttosto che per l'intera giornata di gara, con la maggior parte delle sedi che offrono diverse categorie di posti a sedere. La categoria A offre la vista più ravvicinata, mentre la categoria D si trova tipicamente nei livelli superiori o nelle sezioni angolari. Alcuni eventi offrono anche biglietti senza posti assegnati, che sono generalmente meno costosi.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le Olimpiadi invernali 2026 sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi desidera acquistare biglietti attraverso canali alternativi. Si tratta di commercianti autorizzati nel mercato della rivendita di biglietti e di un luogo sicuro dove acquistare i biglietti.

Quanto costano i biglietti per le Olimpiadi invernali 2026?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le Olimpiadi invernali 2026 variano a seconda dello sport, della fase della competizione e della categoria di posto a sedere. I biglietti più economici partono da 30 euro per alcune partite preliminari di hockey su ghiaccio. Più del 20% di tutti i biglietti ha un prezzo inferiore a 40 euro e oltre il 50% costa meno di 100 euro.

In termini di prezzi degli eventi sportivi, le discipline più accessibili includono il curling, con prezzi compresi tra 40 e 150 euro, il biathlon (50-200 euro) e lo snowboard (50-440 euro). All'altra estremità della scala, i biglietti per il pattinaggio artistico tendono ad essere tra i più costosi, con prezzi compresi tra 280 e 1200 euro.

Per le partite di hockey su ghiaccio si può trovare un'ampia gamma di prezzi, con le partite preliminari a partire da 30 euro, mentre le semifinali costano tra i 200 e i 500 euro. Per la finale maschile, il prezzo sale a 1400 euro.

Per chi desidera assicurarsi un posto alla cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano (6 febbraio), che vedrà esibirsi artisti del calibro di Mariah Carey e Andrea Bocelli, i prezzi partono da 260 euro.

Se avete difficoltà ad acquistare i biglietti per determinati eventi o sessioni, vale la pena controllare i rivenditori secondari, come Ticombo, poiché alcuni sono andati esauriti in anticipo attraverso i canali ufficiali o hanno disponibilità limitata.

Come ottenere i biglietti hospitality per le Olimpiadi invernali 2026

I pacchetti hospitality per le Olimpiadi invernali 2026 venduti tramite On Location includono i biglietti per gli eventi e servizi aggiuntivi.

I prezzi partono da 150 euro e possono superare i 10.000 euro per i pacchetti premium che coprono le finali o le cerimonie.

A seconda del pacchetto, i servizi possono includere ingresso prioritario, accesso alla lounge con catering, posti a sedere premium, sistemazione in hotel e trasporto.

Dove si terranno le Olimpiadi invernali del 2026?

Saranno i Giochi invernali più distribuiti nella storia. Le due sedi principali delle competizioni sono Milano e Cortina d'Ampezzo.

La località sciistica nelle Dolomiti dista più di 250 chilometri da Milano in auto. Gli atleti gareggeranno anche in altri tre cluster montani oltre a Cortina, mentre la cerimonia di chiusura si terrà a Verona, 100 chilometri ad Est di Milano.