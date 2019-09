Bellerin, calvario finito: in campo con l'Academy dell'Arsenal dopo 243 giorni

Infortunatosi gravemente a gennaio, Hector Bellerin ha fatto il proprio ritorno in campo: c'è anche lui contro il Wolverhampton Under 23.

Il calvario di Hector Bellerin, da questa sera, può dirsi ufficialmente concluso. Dopo 8 mesi e 3 giorni (o se preferite 243 giorni) dalla rottura del legamento crociato rimediata a gennaio, il terzino dell' è finamente tornato in campo.

Bellerin è stato schierato non dalla prima squadra dei Gunners, ma dall'Academy, la formazione Under 23. C'è anche il suo nome - come fuori quota, ovviamente - nella formazione titolare dei biancorossi contro i pari età del Wolverhampton, gara valevole per la Premier League 2.

Si concludono così mesi difficilissimi, iniziati lo scorso 19 gennaio quando Bellerin, in un match contro il , si ruppe il crociato del ginocchio sinistro. Mesi e mesi di stop e poi, finalmente, il ritorno in campo. Il prossimo step è ritrovare la fiducia del connazionale Emery.