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Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe essere lontano dall'Inter. L'indiscrezione clamorosa sul difensore della Nazionale arriva da FcInter1908.it e dal collega Pasquale Guarro, che riferisce di un incontro avvenuto la scorsa settimana tra la dirigenza del club nerazzurro e l'entourage del giocatore per fare il punto della situazione.

Alessandro Bastoni indossa la maglia dell'Inter dall'estate del 2017 e il suo contratto scade il 30 giugno 2028. Nel vertice tenutosi pochi giorni fa, secondo quanto raccolto da FCInter1908.it, non si sarebbe affrontato alcun discorso relativo ad un'ipotesi di prolungamento per il classe '99, che già nelle ultime sessioni di calciomercato è stato ripetutamente accostato ad alcuni club stranieri.

La sintesi del summit tra gli agenti di Bastoni e i rappresentati dell'Inter è che, di fronte ad una proposta che risultasse vantaggiosa per tutte le parti in causa, si prenderebbe seriamente in esame l'idea di una separazione. Anche nei mesi scorsi, il Barcellona è la squadra che ha effettuato i maggiori sondaggi per il difensore lombardo e ha mostrato il gradimento più concreto. Più recentemente, alcune indiscrezioni di stampa hanno riferito di un interesse da parte anche del Chelsea.

Secondo quanto riporta FCInter1908.it, l'Inter è entrata nell'ordine di idee di realizzare una grande cessione al termine di questa stagione e il nome di Alessandro Bastoni è quello maggiormente indiziato. Il giocatore stesso, per quanto molto legato all'ambiente nerazzurro, non chiuderebbe affatto ad una partenza verso l'estero nel caso in cui si prospettasse un'opportunità importante.