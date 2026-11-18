Come vedere Barcellona-Servette con una VPN

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Presentazione della partita

Women's Champions League - Game Week 5 19 nov 2026 - 15:00 Estadi Johan Cruyff

Il Barcellona ospita il Servette femminile all'Estadi Johan Cruyff nella Women's Champions League UEFA. La squadra di Pere Romeu cerca di migliorare dopo una serie di risultati altalenanti nelle competizioni nazionali ed europee.

Il Barcellona arriva a questa sfida al secondo posto nella classifica della Women's Champions League, una posizione che riflette la sua qualità ma anche la pressione di dover tenere il passo delle prime. Nell'ultima partita della fase a girone ha pareggiato 1-1 con l'Arsenal femminile: ha dominato il possesso palla, ma non è riuscito a trovare il goal della vittoria.

Il Servette arriva in un momento difficile. La squadra di Cristian Toro Maspero è 14ª nella classifica della Women's Champions League e ha faticato a trovare continuità, perdendo tre delle ultime cinque partite nella competizione. La pesante sconfitta per 8-0 contro il Lione e quella per 5-1 contro l'HB Køge evidenziano il divario che la separa dai club europei più forti.

Anche i recenti risultati del Barcellona in Liga F hanno mostrato qualche vulnerabilità. Il pareggio per 1-1 con il Deportivo de A Coruña dello scorso fine settimana ha interrotto un periodo positivo in campionato, che comprendeva una vittoria per 5-1 sul Madrid Femenino e un successo per 4-0 in casa dell'FC Badalona.

Il Servette ha comunque battuto per 5-1 l'Oud-Heverlee Leuven a fine ottobre, ottenendo quello che finora resta il suo risultato più significativo della stagione. Riuscire a ripetere quella prestazione contro un Barcellona che gioca in casa, però, è tutt'altra questione.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere su come seguire in diretta questa partita della Women's Champions League.

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