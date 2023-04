Barcellona femminile oltre il mito: Campione con 26 vittorie su 26, 108 goal segnati

Solamente 5 goal subiti, ogni gara vinta, tutta la squadra in rete: il Barcellona domina e vincere la Liga femminile.

Il Barcellona femminile è Campione di Spagna. Non ci sono mai stati dubbi, non c'erano alternative. Ma la matematica non era ancora arrivata, giunta il 30 aprile. Le blaugrana si confermano come squadra più in forma della nazione e tra le più importanti del panorama internazionale.

Le reti di Jana Fernandez, Codina e Oshoala hanno permesso al Barcellona di battere l'Huelva per 3-0 e conquistare aritmeticamente la Liga: Real Madrid a distanza di sicurezza in vista degli ultimi turni di campionato. Incolmabile, nonostante l'ottimo torneo delle Blancos.

Filotto perfetto per il Barcellona, che ha conquistato 26 gare su 26: ha vinto tutte le partite in stagione, segnando 108 reti e subendone appena 5.

Dati clamorosi per una squadra che non sembra avere limiti e che nelle prossime settimane si giocherà la finale di Champions League femminile contro una tra Arsenal e Wolfsburg: semifinale di ritorno prevista il primo maggio.

Contro l'Huelva, tra l'altro, il Barcellona Feminino ha ritrovato la sua giocatrice più rappresentativa, ovvero la due volte Pallone d'Oro - consecutivamente - Alexia Putellas: dopo 299 giorni è tornata in campo, subentrando nella ripresa al posto di Claudia Pina. Ovazione ed emozione all'Estadi Johan Cruyff.

L'assenza di Putellas non ha influito sulla stagione di un Barcellona che non sembra avere limiti: Oshoala, Pina e Paralluelo sono arrivate in doppia cifra, con la prima arrivata a venti e in lotta per il titolo di capocannoniere con Ferrer del Levante. Ma non solo.

Il Barcellona ha portato 20 giocatrici in rete durante la stagione: praticamente tutta la rosa guidata da Jonatan Giráldez è riuscita a segnare un goal durante la Liga 2022/2023.

Quattro titoli di fila per il Barcellona Feminino dopo quattro secondi posti, in cui a dominare fu l'Atletico Madrid, che a sua volta con tre titoli spezzava altre quattro stagioni di marca catalana. In mezzo anche un successo dell'Athletic Bilbao.

Il Barcellona punta ad eguagliare nuovamente se stessa, considerando che anche nella passata stagione arrivarono solo vittorie, 30 su 30: nessun pari o sconfitta. I goal segnati furono però 159 con 11 goal subiti: stavolta meno reti fatte e qualcuna in meno incassata.