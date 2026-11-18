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Austria Vienna W-Bayern Monaco: orario d'inizio

Women's Champions League - Game Week 5 19 nov 2026 - 12:45

In Women's Champions League, l'Austria Vienna W affronta il Bayern Monaco. È una sfida tra l'ultima in classifica e una delle squadre di vertice del girone.

Dopo quattro partite, l'Austria Vienna è ancora senza vittorie. Le giocatrici della Bassa Austria hanno incassato da ultimo una sconfitta per 1-3 contro il Benfica e finora non hanno conquistato punti nella fase a gironi.

Il Bayern Monaco arriva in ottima forma. Le bavaresi hanno vinto tutte le ultime quattro gare ufficiali e si presentano a questa sfida internazionale con la fiducia acquisita in Bundesliga.

Particolarmente significativo: il Bayern ha battuto il Paris Saint-Germain per 2-1 in trasferta e, da ultimo, il Wolfsburg per 4-1. Risultati che sottolineano la qualità della rosa allenata da José Barcala.

L'obiettivo dell'Austria Vienna è conquistare finalmente il primo punto in questa fase a gironi. L'allenatore Stefan Kenesei dovrà preparare la sua squadra alla sfida contro un'avversaria molto più in alto in classifica.

La partita sarà trasmessa su ZDF e Disney+. Più sotto, tutte le informazioni sulla diretta e sull'orario d'inizio.

I temi della settimana: cos'è successo ad Austria Vienna W e Bayern Monaco?

L'Austria Vienna W arriva da un bilancio negativo nelle ultime cinque gare ufficiali: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'unica sconfitta recente è stata l'1-3 contro il Benfica, preceduto dall'1-4 contro la Juventus. Nel complesso, l'Austria Vienna ha segnato otto goal e ne ha subiti dieci in queste cinque partite. Soltanto la gara di qualificazione contro il Brann, vinta per 4-0, è stata un successo netto.

Il Bayern Monaco è in grande forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Da ultimo ha battuto il Wolfsburg per 4-1 in Bundesliga; prima era arrivata la vittoria per 2-1 in trasferta contro il Paris Saint-Germain in Women's Champions League. In queste cinque gare, il Bayern ha segnato dieci goal e ne ha subiti soltanto sei. L'unico pareggio è stato il 2-2 contro il Real Madrid Femenino.

Austria Vienna W-Bayern Monaco: formazioni

Austria Vienna W-Bayern Monaco: stato di forma

Austria Vienna W-Bayern Monaco: precedenti

Austria Vienna W-Bayern Monaco: classifiche