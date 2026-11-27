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Austria Lustenau-Rapid Vienna: orario d'inizio

Bundesliga - Game Week 14 28 nov 2026 - 13:30 Sun Minimeal Arena

L'Austria Lustenau ospita la capolista Rapid Vienna nella Bundesliga austriaca. Si gioca alla Sun Minimeal Arena di Lustenau.

Per i padroni di casa è un impegno difficile. Il Lustenau è settimo in classifica e ha vinto quattro delle ultime cinque partite, tra gare ufficiali e amichevoli.

Il tecnico Markus Mader può contare sulla fiducia della squadra. Di recente, il suo gruppo ha vinto 1-0 sul campo del WSG Tirol e 2-1 contro il Grazer AK. In coppa, il Lustenau ha battuto 3-2 lo Sturm Graz.

Il Rapid arriva con un bilancio impeccabile. La squadra di Johannes Hoff Thorup ha vinto tutte le ultime cinque partite senza subire neppure un goal.

Nell'ultima gara, il Rapid ha vinto 3-0 sul campo del Grazer AK. In precedenza, la capolista aveva battuto 6-0 il Wolfsberger AC.

A Lustenau sarà ancora vivo il ricordo dell'ultimo confronto: a fine ottobre il Rapid ha vinto 5-1 in casa.

Ecco come seguire la partita e tutte le informazioni disponibili sull'orario d'inizio e sulla trasmissione.

I temi della settimana: come sono andate Austria Lustenau e Rapid Vienna?

Nelle ultime cinque partite, l'Austria Lustenau ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta, senza pareggi. Nell'ultima gara ha vinto 1-0 sul campo del WSG Tirol. Prima era arrivata la sconfitta per 5-1 in casa del RB Salisburgo, unico passo falso della serie. Il Lustenau ha segnato nove goal e ne ha subiti altrettanti.

Il Rapid Vienna ha vinto tutte e cinque le partite, l'ultima per 3-0 sul campo del Grazer AK. Tra i risultati figurano anche il 6-0 contro il Wolfsberger AC e il 2-0 in casa dell'Austria Vienna. Il Rapid ha segnato 17 goal e non ne ha subiti in nessuna delle cinque gare.

Austria Lustenau-Rapid Vienna: formazioni

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