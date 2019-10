Atalanta-Lecce 3-1: tris di Gasperini alla prima al Gewiss Stadium

L'Atalanta non si ferma in Serie A: prima partita al Gewiss Stadium e vittoria netta contro il Lecce. Gomez, Zapata e Gosens a segno.

L' appaia momentaneamente la a quota 16 punti in classica, e si mette alle spalle la doppia sconfitta in , grazie alla vittoria contro il .. Nel nuovo Gewiss Stadium i mattatori sono Gomez, Zapata e Gosens, autori dei tre goal e anche migliori in campo del pomeriggio a Bergamo.

Gara del debutto per l'Atalanta nel nuovo Gewiss Stadium, ex Atleti Azzurri d' , che apre oggi i battenti dopo i lavori degli ultimi mesi. L'Atalanta domina la partita fin dal primo minuto di gioco. Occasioni da goal a raffica (su tutti Zapata e Ilicic), ma il risultato viene sbloccato solo alla mezz'ora di gioco: Gosens recupera palla in proiezione offensiva, poi Duvan Zapata scarica un bolide contro Gabriel, che non può niente. A questo punto la partita si mette in discesa e prima della fine del primo tempo, il Papu Gomez conferma l'ottimo momento di forma e di mancino, da posizione defilata, batte ancora il portiere del Lecce.

18 - L'#Atalanta ha eguagliato il suo record di gol segnati dopo sette giornate in un singolo campionato di (18, al pari della stagione 1949/50). Spettacolare.#AtalantaLecce — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 6, 2019

Nel secondo tempo la musica non cambia, anzi. La squadra di Gasperini mostra alla nuova Curva Pisani un calcio spettacolare e ultra-offensivo, con il terzo goal che arriva ben presto: Gosens timbra una partita fenomenale, con un inserimento centrale ed un esterno sinistro che fulmina Gabriel per la terza volta. Gasperini con il passare dei minuti fa riposare anche qualche uomo chiave: escono infatti Zapata, Ilicic e Kjaer.

Nel finale il Lecce segna il goal della bandiera, su calcio piazzato: Lucioni svetta più in alto di tutti e batte Gollini con un colpo di testa perfetto. Liverani però nemmeno sorride, i tre punti restano a Bergamo...

IL TABELLINO

Atalanta-Lecce 3-1

Marcatori: 35' Zapata, 40' Gomez, 56' Gosens, 86' Lucioni

ATALANTA (3-4-1-2) Golini; Kjaer (69' Toloi), Djmsiti, Palomino; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic (74' Malinovskyi); Zapata (59' Muriel).

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione (55' Farias), Imbula (86' Vera), Majer; Mancosu; Falco, La Mantia (60' Babacar).

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Lucioni, Kjaer, De Roon, Majer, Rispoli

Espulsi: -