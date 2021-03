Atalanta, Gollini torna in porta: giocherà contro il Verona

Il portiere torna tra i pali dopo le panchine delle scorse settimane: secondo 'Sky Sport' era stato escluso da Gasperini per uno screzio.

Si preannuncia una grande novità per l'Atalanta verso la sfida con il Verona, in programma domenica alle 0re 15.00. Tra i pali infatti si rivedrà Pierluigi Gollini, che torna in campo dopo un mese.

L'ultima presenza del portiere classe 1995 risaliva allo scorso 24 febbraio, in casa con il Real Madrid. Nelle quattro gare successive giocate dai nerazzurri in porta è andato Marco Sportiello.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', Gollini non era stato escluso per motivi tecnici, ma a seguito di uno screzio avuto con Gian Piero Gasperini.

Le ruggini sarebbero state risolte, così il tecnico dovrebbe tornare a schierare Gollini dal primo minuto al posto di Sportiello.

L'esclusione del numero 57 non sarebbe dunque per una 'punizione' per l'errore commesso contro il Real Madrid.