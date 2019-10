Atalanta-Fiorentina Primavera 2-1: la Dea si aggiudica la Supercoppa

L'Atalanta Primavera si aggiudica la Supercoppa in finale contro i pari età dell'Atalanta: decisiva la rete di Gyabuaa nella ripresa.

L' batte la e si aggiudica la Supercoppa Primavera: il match si accende nella ripresa, decisive le reti nerazzurre di Piccoli e Gyabuaa

I padroni di casa partono bene e si rendono subito pericolosi con Colley e Piccoli, ma Brancolini si fa trovare pronto: la squadra viola non riesce a reagire e si limita a contenere le offensive nerazzurre. Alla mezz'ora clamorosa occasione per Gyabuaa, che a due passi dalla porta calcia incredibilmente fuori.

Poco prima dell'intervallo la Fiorentina prova ad affacciarsi nell'area avversaria con Koffi, che non impensierisce però l'estremo difensore della Dea. Nella ripresa il copione non cambia e l'Atalanta si divora un altro goal con Piccoli, che non inquadra la porta tutto solo davanti a Brancolini.

E' però solo il preludio al vantaggio dei padroni di casa, che arriva con lo stesso Piccoli, bravo a sfruttare il filtrante di Traore con un bel colpo di testa. La reazione ospite arriva immediata con Lovisa che viene steso in area: dagli undici metri l'inglese Duncan spiazza Gelmi.

Il match si infiamma e Hanuljak sbaglia un goal già fatto da ottima posizione, sul ribaltamento di fronte l'Atalanta torna però in vantaggio: questa volta Gyabuaa trova l'angolo giusto per il 2-1. La gara vive di fiammate e Lovisa fallisce al doppietta sulla sponda di Duncan, ma la squadra nerazzurra tiene il risultato fino al fischio finale per il trionfo.