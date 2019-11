Atalanta-Cagliari, deviazione dubbia: autogoal di Pasalic o di Palomino?

Episodio dubbio in Atalanta-Cagliari: il cross di Lykogiannis subisce deviazioni e termina in porta. Incertezza sull'autogoal: Palomino o Pasalic?

Primo tempo da dimenticare per l’ contro il , nell’anticipo delle 12.30 dell’11ª giornata di . Prima il goal subito, poi l’espulsione di Ilicic: un momento nero, anche perché la rete che ha portato in vantaggio il Cagliari è stata un autogoal sfortunato.

Sul cross tagliato su punizione dalla destra di Lykogiannis, la palla sembra subire quattro deviazioni: Pisacane con il corpo prolunga la traiettoria, Simeone fa lo stesso con il tacco, poi il braccio di Palomino manda la palla verso la porta, prima che arrivi l’ultima deviazione di Pasalic.

Al momento la Lega ha assegnato autogoal al croato, autore per l’appunto dell’ultimo tocco. Quello decisivo per far cambiare la traiettoria alla palla è di Palomino, ma da regolamento è Pasalic il responsabile dell’autorete.

La decisione dovrebbe dunque rimanere questa: autogoal di Pasalic e non di Palomino. E tantomeno non goal di Pisacane o Simeone. Le immagini sembrano rivelare questa tesi e, salvo ripensamenti, non ci dovrebbero essere novità.