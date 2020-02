Ascoli-Cremonese rinviata, Pulcinelli: "Paese assurdo, ridicolo!"

Massimo Pulcinelli, patron dell'Ascoli, tuona contro il rinvio di Ascoli-Cremonese per l'allarme Coronavirus: "Paese gestito da irresponsabili".

Il rinvio di Ascoli-Cremonese causa allerta Coronavirus fa rumore. I due club non la prendono affatto bene, a partire dal patron dei marchigiani Massimo Pulcinelli.

Il numero uno bianconero, attraverso una 'Instagram Story', ha espresso tutto il proprio disappunto per la decisione del GOS di non far disputare il match di Serie B.

"Paese assurdo. Ridicolo! Gestito da irresponsabili. Lo stadio? Il luogo meno pericoloso al mondo. Ora chiudiamo tutti gli esercizi pubblici per la paura!".

