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L'ex allenatore nerazzurro è tornato sul suo arrivo all'Inter ricordando le condizioni dei campi di Appiano Gentile, definite "un disastro". Conte chiese di rifarli due volte.

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Antonio Conte si è raccontato in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio. L'ex allenatore - tra le altre - di Juventus, Inter, Napoli, Chelsea e della Nazionale, ha ripercorso la sua carriera e le sue idee. Dopo i primi estratti pubblicati - sul rapporto con Lukaku, sul possibile ritorno alla Juventus, sull'addio all'Inter- ecco le principali dichiarazioni tratte dal lungo racconto.

"La sconfitta a Euro 2000 mi è servita: le sconfitte servono sempre. In carriera ho vinto sia da calciatore che da allenatore, ma ho anche perso tantissimo: tre finali di Champions, la finale dell'Europeo, la finale dei Mondiali. Fa parte del percorso, ma quando arrivi in finale e perdi..Alla fine chi vince scrive la storia, del secondo non si ricorda nessuno".

"Kanté è uno dei più forti che ho allenato. Fabregas? Un predestinato. Lo dico in maniera certa: ha le idee chiare, ha curiosità, voglia di crescere. Mi rivedo in questa voglia che avevo da giovane: era u calciatore pensante. Vedeva la giocata prima ancora che gli arrivasse la palla e vedeva cose che gli altri non vedevano".

"Ora mi piace guardare il Barcellona: fanno un calcio estremo. Mi sorprende la linea alta: Koundé, Cubarsì, Cancelo, Christensen sono al livello del Barcellona, ma non sono difensori arcigni. Sono abituati a stare alti: mi intriga provarla, ma una linea così alta mi metterebbe ansia. Christensen è un giocatore come tanti, così come Koundé. Userei degli accorgimenti: noi allenatori siamo ladri di idee, ma la stessa idea va fatta nostra".

"Spesso in un club quando le cose non vanno non è solo una questione di campo: ci sono tante persone da coinvolgere, fino anche ai magazzinieri, a chi taglia il campo. Chiunque deve sentirsi parte della famiglia: così si costruisce la vittoria. Quando sono arrivato in Serie B al Bari avevamo mezzo campo con le erbacce, all'Inter ho trovato un disastro. Appiano era un disastro, c'erano i campi con i buchi e c'era sempre un però. Poi ho detto a Marotta che lì si costruiscono le vittorie: abbiamo rifatto il campo e dopo un mese era come prima. Allora ho parlato con il responsabile e spendemmo 120.000 euro per intervenire. Oggi Appiano è un gioiello: c'è un prima di me e anche un dopo".

"Manchester United spaventato dal mio metodo? Se è così forse sei spaventato dalla vittoria, perché quella metodologia porta risultati. Il Manchester ha una storia talmente importante che non penso possa essere spaventato dal portare qualcuno che può costruire qualcosa di grande. L'ultima vittoria dello United risale a tredici anni fa, con Ferguson, una persona che stimo enormemente. Se poi mi chiedi se il mio metodo richieda lavoro, ti rispondo assolutamente sì. Bisogna lavorare tutti, non soltanto i calciatori".

"Napoli? De Laurentiis mi ha chiamato dopo l'esonero di Rudi Garcia e mi ha illustrato la situazione. Non ero convinto: era una situazione progettata dalla società ed era giusto che se ne occupassero loro. Bisogna capire cosa si vuole e trovare una strada condivisa: meglio una brutta verità che una bella bugia. Non ho maschere. A Napoli sono arrivato dopo un decimo posto e abbiamo vinto il campionato, l'anno dopo la Supercoppa Italiana: dove le vittorie non sono una consuetudine, questo è un risultato importante. I calciatori sono un investimento: basta vedere a quanto sono stati rivenduti Hakimi e Lukaku. A Napoli sono stati due anni intensi: ho messo tanta energia perché Napoli ti chiede tantissimo. Sentivo il peso di dover rendere felice un popolo. Ho cercato in tutti i modi di trovare le soluzioni affinché i napoletani potessero essere felici, orgogliosi di essere rappresentati dai loro calciatori e da me".