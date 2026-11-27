Come vedere Angers-Lens con una VPN
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Presentazione della partita
L’Angers ospita il Lens allo Stade Raymond Kopa in Ligue 1. Entrambe le squadre arrivano da una serie di risultati negativi.
La squadra di Stephane Gilli è 17ª e ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato. La sconfitta più recente è stata quella per 4-0 sul campo del Paris FC il 22 novembre. In queste cinque gare ha segnato soltanto due gol.
I numeri difensivi sono ancora peggiori: l’Angers ha incassato 13 gol in cinque partite, tra cui cinque contro il Marsiglia a ottobre.
Il Lens è 11° e vive difficoltà simili. La squadra di Didier Digard ha perso 3-1 sul campo del RB Lipsia in Champions League martedì, quattro giorni dopo l’1-1 contro il Tolosa in Ligue 1.
Quel pareggio è stato l’unico punto conquistato nelle ultime cinque partite. Sulla sua stagione pesa ancora la sconfitta per 9-1 sul campo del Como, arrivata all’inizio del mese.
Il Lens può però contare sui precedenti: ha battuto l’Angers in tutti gli ultimi cinque incontri, il più recente dei quali per 5-1 a marzo.
Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita.
Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita non sono al momento disponibili. I dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunti non appena confermati.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Angers - Lens
Formazione titolare
Allenatore
- S. Gilli
- D. Digard