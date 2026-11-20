Come vedere Anderlecht-OH Leuven con una VPN

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Presentazione della partita

First Division A - Game Week 12 22 nov 2026 - 12:30 Lotto Park

L’Anderlecht ospita l’OH Leuven al Lotto Park in una sfida della First Division A belga. La squadra di casa punta a consolidare la propria posizione nella metà alta della classifica.

L’Anderlecht di Vitor Bruno arriva in condizioni discrete dopo una serie di risultati che comprende le vittorie contro il Salisburgo in Europa League e il Westerlo in campionato, anche se resta ancora fresca la pesante sconfitta per 4-0 contro il Gent.

L’OH Leuven affronta questa partita dal decimo posto in classifica, ma è reduce da risultati che gli danno fiducia. Le vittorie consecutive contro KV Mechelen e St. Truiden hanno risollevato il morale della squadra ospite in vista della trasferta a Bruxelles.

L’Anderlecht ha un netto vantaggio nei precedenti recenti tra i due club e il pubblico del Lotto Park si aspetta che la squadra di casa lo faccia valere fin dal fischio d’inizio.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire questa sfida di First Division A, dall’orario d’inizio al canale TV e alle informazioni sulla diretta streaming.

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