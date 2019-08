Anderlecht, Kompany non farà più l'allenatore durante le partite

Vincent Kompany, allenatore-giocatore dell'Anderlecht, durante le partite non farà più il tecnico: verrà aiutato dal suo assistente.

Il ritorno di Vincent Kompany all', con il ruolo di allenatore-giocatore, finora non è stato dei più entusiasmanti. L'ex capitano del , infatti, ha raccolto 2 punti in 4 partite di Jupiler Pro League.

Un bottino decisamente magro, soprattutto considerando le ambizioni del club belga. Motivo per cui, prima di avventurarsi in dinamiche piuttosto complicate, il club di Bruxelles ha deciso di correre ai ripari.

Kompany, a partire dal prossimo match, durante le partite non fungerà più da tecnico. Status che invece manterrà in settimana. Decisione, questa, presa proprio per favorire il percorso di crescita del 33enne di Uccle. Insomma, prevenire è meglio che curare.

Al suo posto, ad aiutarlo, ci sarà l'assistente Simon Davies. Che in conferenza stampa ha avuto modo di fare il punto della situazione: