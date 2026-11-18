Come guardare Amiens-Caen con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 3 - Game Week 13 19 nov 2026 - 14:45

L’Amiens ospita il Caen in Ligue 3. Entrambi i club occupano le posizioni alte della classifica e puntano a rafforzare le proprie ambizioni di promozione.

L’Amiens arriva alla sfida in buona forma: ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha battuto 3-0 il Cambrai Amerique in Coppa di Francia. È quinto nella classifica di Ligue 3.

Anche il Caen è reduce da un ottimo periodo: ha vinto quattro delle ultime cinque partite, tra cui quella di Ligue 3 per 1-0 contro il Versailles e quella di Coppa di Francia per 2-0 contro lo ST Lo Manche. Occupa il terzo posto in campionato.

I due club si conoscono bene. Gli ultimi cinque precedenti si sono disputati tutti in Ligue 2: da allora entrambi sono scesi di categoria, un elemento che aggiunge intensità alla sfida.

L’Amiens può contare sul fattore campo e cercherà di ridurre il distacco dal Caen in classifica. Una vittoria degli ospiti consoliderebbe invece la loro posizione nella zona promozione.

Di seguito, tutto quello che c’è da sapere per seguire questa partita di Ligue 3.

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