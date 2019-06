Allenatore Sampdoria, Di Francesco o Pioli per sostituire Giampaolo

Il sogno di Ferrero per la panchina della Sampdoria è Eusebio Di Francesco, Pioli prima alternativa. Possibile ruolo da consulente per Cassano.

Lunedì dovrebbe essere il giorno dell'addio di Marco Giampaolo alla . Il tecnico otterrà la risoluzione consensuale ma senza buonuscita, poi sarà finalmente libero di iniziare la nuova avventura al .

Il candidato numero uno per la sua successione sulla panchina blucerchiata secondo 'Il Secolo XIX' è Eusebio Di Francesco, tecnico che Ferrero stima molto ma ancora sotto contratto con la fino al 2020 a tre milioni di euro netti a stagione.

Per firmare con la Sampdoria, ovviamente, Di Francesco dovrebbe accettare un ingaggio meno alto spalmando magari la stessa cifra su più anni di contratto.

Nel caso in cui il tecnico declinasse l'offerta di Ferrero ecco che tornerebbe caldo il nome di Stefano Pioli. L'ex allenatore della era già stato vicino alla Sampdoria nel 2016 ed è attualmente libero da impegni contrattuali.

Secondo 'Il Secolo XIX' però c'è anche una suggestione estera come Quique Setièn, nome che sarebbe stato suggerito a Ferrero da Antonio Cassano. Il presidente d'altronde sente spesso telefonicamente l'ex stella blucerchiata tanto che non è escluso un ruolo di Cassano come consulente ufficiale.

Al momento invece per la panchina della Sampdoria sembrano più defilati i vari Liverani, reduce dalla promozione in col , Semplici e Gennaro Gattuso per il quale è sfumata anche la pista che portava alla Fiorentina.