Alla ricerca del goal, ma è già decisivo: Raphinha si è preso la titolarità nel Brasile

Tutto l'attacco del Brasile segna o fornisce assist, l'esterno del Barcellona no: ma è altrettanto essenziale. In due anni è cambiato tutto.

Il Brasile spazza via la Corea del Sud, guadagnandosi il passaggio ai quarti di Qatar 2022. Nessuna sorpresa, nessuna difficoltà. La squadra di Tite ha messo in mostra il miglior calcio della Coppa del Mondo qatariota nei primi 45 minuti, dando spettacolo con tutta la formazione schierata da Tite. Da Thiago Silva a Raphinha.

Non è certo il nome più pubblicizzato in queste prime gare del Mondiale, l'esterno del Barcellona. Raphinha, però, è costantentemente tra i migliori giocatori della Nazionale verdeoro, anche senza segnare o fornire assist decisivi. Di fatto, al Mondiale 2022, è ancora a zero in entrambe le statistiche.

Titolare contro Serbia, Svizzera e Corea del Sud, subentrato contro il Camerun per l'ultima parte di gara, Raphinha è l'unico giocatore nell'attacco atomico del Brasile a non aver ancora trovato il goal. Non è nemmeno riuscito a fornire un passaggio decisivo per Richarlison o Neymar, eppure non ha mai giocato male. Anzi.

Imprescindibile sulla destra, le azioni d'attacco del Brasile si svolgono costantemente grazie a corsa e qualità mostrate sulla fascia. Tocchi di prima, corsa, movimenti a spezzare le difese e creare superiorità numerica in cui i compagni verdeoro ballano, trovando la rete. Come nel caso del momentaneo 2-0 contro la Corea del Sud: suo il passaggio per Vinicius, toccato però da Neymar prima della conclusione di Junior.

Un fantasma nelle statistiche più ricercate, un protagonista nel concreto. Qualcosa che Raphinha, arrivato a Barcellona per circa 58 milioni di euro, probabilmente non riusciva più a immaginarsi, visto il limbo di carriera in cui era finito prima del passaggio al Leeds.

Classe 1996, Raphinha non è un giovanissimo. Ha iniziato la carriera in patria, per poi girare tra Portogallo e Francia senza grandi prime pagine. Sì, qualche buona giocata da brasiliano, ma discontinuità all'ordine del giorno. La svolta? Il passaggio al Leeds, nella grande vetrina della Premier.

Al Leeds ha trovato la sua svolta. Il suo maestro: Marcelo Bielsa. Meno fumoso, più concreto. 17 reti in due stagioni, 12 assist e chiamata del Barcellona. Un anno prima è arrivata quella di Tite, che ha deciso di convocarlo per le sfide di qualificazioni a Qatar 2022, portandoselo dietro nel torneo autunnale attualmente in corso.

Autore di 5 reti fin qui nella sua carriera in Nazionale, aspetta il primo goal al Mondiale. Mentre gli altri raccolgono like e consensi, lui lavora in silenzio per rimanere al top. Risultando comunque decisivo.